14 липня РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. У мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент вибуху.

Про це повідомляють #Букви.

Зараз відомо про 23 загиблих унаслідок атаки РФ, 91 особа звернулася за медичною допомогою. Також шпиталізовано 54 особи (серед них – 4 дитини), із них 34 особи у важкому стані. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, що зняте камерою зовнішнього спостереження.

Безпосередньо самого вибуху на записі не зафіксовано, натомість видно уламки, що розлітаються у повітрі та перехожих, котрі у паніці розбігаються, намагаючись знайти укриття.

Також він виклав відео моменту удару із внутрішньої камери одної з кав’ярень.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів. Від ДСНС залучено 319 осіб та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.

На удар по Вінниці зреагував президент України Володимир Зеленський, який звинуватив РФ у відвертому тероризмі, оскільки на місці удару немає жодного військового об’єкта.

Також заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба, який наголосив, що Україна судитиме російських військових злочинців “за кожну краплю української крові та сліз” та наголосив, що РФ необхідно визнати державою-терористом.

15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби – про це повідомила пресслужба міської ради.