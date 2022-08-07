Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Так, росіяни “привітали” Повітряні Сили із професійним святом.
“На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби”, – йдеться у повідомленні.
Причини збою системи оповіщення про ракетну загрозу наразі з’ясовуються.
7 серпня близько 20.00 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Офіційно вибухи підтвердили на Вінниччині, проте на момент На момент першого вибуху повітряну тривогу не оголосили.
- Нагадаємо, росіяни завдали ракетний удар по території Одеської області.
- Раніше російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.
- Протягом дня 6 серпня російські військові обстріляли громади Сумської області з артилерії, мінометів і гранатометів. Внаслідок цього в регіоні зафіксували близько 200 “прильотів”.
- На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури населених пунктів. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого. Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена.