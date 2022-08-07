Увечері 7 серпня російські війська вдарили по військових об’єктах у Вінницькій області. Система оповіщення не спрацювала, є потерпілі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Так, росіяни “привітали” Повітряні Сили із професійним святом.

“На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби”, – йдеться у повідомленні.

Причини збою системи оповіщення про ракетну загрозу наразі з’ясовуються.

7 серпня близько 20.00 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Офіційно вибухи підтвердили на Вінниччині, проте на момент На момент першого вибуху повітряну тривогу не оголосили.