Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, близько 10:30 росіяни завдали ударів по Вовчанську. За попередніми даними, окупанти з авіації випустили ракети по місту. Зафіксовано два ракетні удари.
“Внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний чоловік, співробітник “Харківобленерго”. Його шпиталізовано з мінно-вибуховою травмою”, – написав Синєгубов.
Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля одного з підприємств та житловий будинок.
Трохи згодом очільник Харківщини повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу Вовчанська зросла до 6 осіб.
“За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно. Постраждалими є фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку”, – зазначив він.
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