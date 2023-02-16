Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Вовчанську на Харківщині. Поранень зазнали шестеро осіб – всі є фахівцями, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв'язку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, близько 10:30 росіяни завдали ударів по Вовчанську. За попередніми даними, окупанти з авіації випустили ракети по місту. Зафіксовано два ракетні удари.

“Внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний чоловік, співробітник “Харківобленерго”. Його шпиталізовано з мінно-вибуховою травмою”, – написав Синєгубов.

Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля одного з підприємств та житловий будинок.

Трохи згодом очільник Харківщини повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу Вовчанська зросла до 6 осіб.

“За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно. Постраждалими є фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку”, – зазначив він.