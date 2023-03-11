Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що військові РФ обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню “Ураган” Костянтинівку, село Миколаївку Краматорського району та Максимільянівку Покровського району.
Внаслідок влучань по житлових кварталах загинув 52-річний чоловік. Четверо громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один з поранених перебуває у критичному стані.
Зараз їм надається медична допомога.
Крім того, в епіцентрах ударів росіян опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, деякі оселі вигоріли вщент. Зазнали значних руйнувань і пошкоджень господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.
- Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя вдень 11 березня 2023 року руйнувань зазнали територія та приміщення одного з промислових об’єктів міста. Крім того, росіяни пошкодили газопровід.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час 15 масованих атак російські війська випустили по Україні 821 крилату і балістичну ракети.
- Сьогодні російські окупаційні війська укотре завдали ударів по місту Херсон. Як наслідок — загинуло троє мирних мешканців.