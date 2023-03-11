Внаслідок обстрілів суботніх обстрілів Донецької області 11 березня загинула одна цивільна людина. Водночас ще четверо дістали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що військові РФ обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню “Ураган” Костянтинівку, село Миколаївку Краматорського району та Максимільянівку Покровського району.

Внаслідок влучань по житлових кварталах загинув 52-річний чоловік. Четверо громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один з поранених перебуває у критичному стані.

Зараз їм надається медична допомога.

Крім того, в епіцентрах ударів росіян опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, деякі оселі вигоріли вщент. Зазнали значних руйнувань і пошкоджень господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.