Росіяни завдали ударів по центру Куп‘янська: 5 поранених, 2 людей під завалами

Вранці 25 квітня російські війська завдали удару по центру міста Куп‘янськ Харківської області. Вже відомо про 5 постраждалих. Також двоє осіб знаходяться під завалами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

Зазначається, що зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. Попередньо, 5 цивільних осіб отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

Голова ОВА запевнив, що на місці працюють всі екстрені служби. Наразі інформація уточнюється.

За словами Єрмака, росіяни обстріляли центр міста ракетами С-300: “Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених”, — написав керівник ОП.

Також він поширив відповідне відео з місця влучання.

Нагадаємо, що вчора, 24 квітня, внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району Харківської області загинула цивільна жінка.