Росіяни завдали ударів по центру Куп‘янська: 5 поранених, 2 людей під завалами

російсько-українська війна
Партнерський матеріал
09:44 Як правильно вибирати ноутбуки
09:44 Президент Чехії вважає, що російсько-українська війна є вигідною для Китаю
09:35 У Волгоградській області РФ розбився вертоліт екстреної медичної допомоги: загинув пілот
09:16 У британській розвідці пояснили, чому росіяни почали зазнавати менших втрат
09:03 Харківщина: внаслідок обстрілу Куп’янського району загинула жінка
08:28 Втрати росіян: майже 700 окупантів було ліквідовано протягом минулої доби
08:17 Донеччина: 24 квітня росіяни вбили двох цивільних у Шахтарському
08:12 ISW змінить політику висвітлення подій російсько-української війни
07:35 25 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:14 В окремих областях дощі, місцями – грози: прогноз погоди на 25 квітня
00:49 Постачання боєприпасів в Україну необхідно пришвидшити – Боррель

24 квітня

23:37 Міністри оборони Туреччини, Сирії, Ірану та РФ зустрінуться в Москві
23:10 Напруга досягла «історичного максимуму» – на засіданні Ради безпеки Генсек ООН різко засудив РФ за вторгнення в Україну
22:46 До посольства Франції у Москві надійшов лист з «невідомою речовиною» – ЗМІ
22:34 Представники Великої Британії та США критикують «лицемірну» Росію на засіданні Ради безпеки ООН
21:41 WSJ: У російських суднобудівників закінчуються західні запчастини – галузь занепадає
19:43 Китайський уряд переписує історію виникнення COVID-19 — NYT
19:14 Напередодні засідання Ради Безпеки ООН усі 27 послів ЄС засудили дії Росії в Україні
18:50 Обговорили оборонні заходи в умовах воєнного стану – Зеленський провів координаційну нараду на Житомирщині
17:39 Речник Кремля підтвердив, що його син воював у складі ПВК «Вагнер» проти України
17:12 Терон Еджертон, який зіграв у фільмах «Рокетмен» та Kingsman, заявив, що будь-який актор може грати ролі ЛГБТК+
16:38 Національна збірна України з футболу продовжить офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024
16:04 У «Дії» тепер можна отримати витяг про несудимість

Росіяни завдали ударів по центру Куп‘янська: 5 поранених, 2 людей під завалами

Вранці 25 квітня російські війська завдали удару по центру міста Куп‘янськ Харківської області. Вже відомо про 5 постраждалих. Також двоє осіб знаходяться під завалами.

Вівторок, 25 квітня 2023, 09:48
Підтримати

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

Зазначається, що зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. Попередньо, 5 цивільних осіб отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

Голова ОВА запевнив, що на місці працюють всі екстрені служби. Наразі інформація уточнюється.

За словами Єрмака, росіяни обстріляли центр міста ракетами С-300: “Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених”, — написав керівник ОП.

Також він поширив відповідне відео з місця влучання.

Нагадаємо, що вчора, 24 квітня, внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району Харківської області загинула цивільна жінка. 

Теги: війна, Війна в Україні, війна, Куп'янськ, обстріл, постраждалі, російсько-українська війна, Харківська область, Харківщина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook