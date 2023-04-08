Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.
Зазначимо, що в Україні триває 409-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 177 тисяч російських окупантів.
За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.
Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.
Своєю чергою, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.
- За добу російські солдати обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 17 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.
- Протягом 7 квітня російські війська здійснили 12 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Йдеться про атаки на Білопільську, Краснопільську, Середино-Будську, Новослобідську, Есманську.