Зображення: Запорізька обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.

Зображення: Запорізька обласна прокуратура

Зазначимо, що в Україні триває 409-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 177 тисяч російських окупантів.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Своєю чергою, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.