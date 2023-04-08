Сьогодні, 8 квітня, близько 10:30 російські солдати завдали удару авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.

Зазначимо, що в Україні триває 409-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 177 тисяч російських окупантів.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Своєю чергою, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.