Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Криленко зазначив, що унаслідок авіаракетного удару росіян по Авдіївці поранень зазнали щонайменше двоє осіб. Наслідки ударі він показав на фото.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

За словами Кириленка, окупанти систематично знищують місто.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

“Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі”, – наголосив очільник області.

Кириленко додав, що в Авдіївці залишаються понад 1700 осіб, які щоденно наражаються себе на смертельну небезпеку.

“Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя – безцінне. Евакуюйтеся!”, – закликав він.

  • Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківщини зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння. Є жертви.