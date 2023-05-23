Російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині. поранено щонайменше двоє осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Криленко зазначив, що унаслідок авіаракетного удару росіян по Авдіївці поранень зазнали щонайменше двоє осіб. Наслідки ударі він показав на фото.

За словами Кириленка, окупанти систематично знищують місто.

“Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі”, – наголосив очільник області.

Кириленко додав, що в Авдіївці залишаються понад 1700 осіб, які щоденно наражаються себе на смертельну небезпеку.

“Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя – безцінне. Евакуюйтеся!”, – закликав він.