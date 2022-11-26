Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, прямим влучаннями зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, а також пошкоджено недобудову та склад.
“Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди й будь-коли. Залишатися в області — небезпечно!”, — сказав Кириленко.
У такий спосіб, минулої доби в Донецькій області внаслідок злочинних дій російських армійців було поранено ще 4 мирних українців.
Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, осійські окупанти вбили 1 223 цивільних на Донеччині та поранили 2 638 осіб.
- Протягом 24 листопада російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 15 цивільних об’єктів, є поранені.
- Протягом п’ятниці, 25 листопада, російські армійці 39 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Як наслідок – двоє загиблих та десятеро поранених серед мирних жителів.