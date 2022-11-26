26 листопада військові РФ знову завдали удару по території Донецької області. Цього разу атака прийшлася на Часів Яр, де окупанти поранили троє цивільних.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, прямим влучаннями зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, а також пошкоджено недобудову та склад.

“Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди й будь-коли. Залишатися в області — небезпечно!”, — сказав Кириленко.

У такий спосіб, минулої доби в Донецькій області внаслідок злочинних дій російських армійців було поранено ще 4 мирних українців.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, осійські окупанти вбили 1 223 цивільних на Донеччині та поранили 2 638 осіб.