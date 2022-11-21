Військові РФ завдали ударів по цивільній інфраструктурі Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

Про це у коментарі “Громадському” повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області.

Зазначається, що наразі кількість загиблих та поранених уточнюється.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що постраждалим уже надають медичну допомогу. За його словами, ймовірність обстрілів правобережжя області — висока, а тому влада закликала місцевих мешканців евакуюватися.

Він нагадав, що для уточнення або запису на евакуацію можна зателефонувати за номерами гарячої лінії 0 800 330 951 чи 38 091 481 7845 або написати у Facebook гуманітарного штабу Херсонської ОВА.

“Після евакуації вас не залишать сам на сам зі своїми проблемами. Ви отримуватимете всю необхідну допомогу!” — наголосив Соболевський. Також він зауважив, що евакуація добровільна.