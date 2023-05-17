Сьогодні, 17 травня, російські військові завдали удару по лікарні у місті Берислав Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Окупанти влучили в реанімаційне та центральні відділення. Так, через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни.

За словами Прокудіна, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Крім того, протягом минулої доби противник здійснив 79 обстрілів по території Херсонщині, випустивши 406 снарядів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. Саме місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Також військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі.

Загалом через російську агресію 16 травня в області поранено семеро людей.