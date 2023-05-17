Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Окупанти влучили в реанімаційне та центральні відділення. Так, через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни.
За словами Прокудіна, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
Крім того, протягом минулої доби противник здійснив 79 обстрілів по території Херсонщині, випустивши 406 снарядів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. Саме місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.
Також військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі.
Загалом через російську агресію 16 травня в області поранено семеро людей.
- Внаслідок ворожої атаки на Миколаїв ввечері 16 травня пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру та приватні будинки. Згідно з попередніми даними постраждала одна людина.
- В Україні триває 448-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 російських загарбників.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк зазначив, що РФ примусово вивозить цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, зокрема й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.