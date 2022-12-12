Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Росіяни влучили снарядами по центральній частині міста. Удар стався в районі продовольчого ринку.
“8 людей отримали поранення. Їх доставлено в лікарню”, — написав Тимошенко.
Додатково про стан постраждалих не йшлося. Медики надають допомогу потерпілим.
Росіяни завдали удару по місту Гірник у Донецькій області: поранено вісім людей // 3 фото
Ще зранку під ворожим вогнем опинилося місто Костянтинівка. Внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю школи. Стосовно постраждалих не повідомлялося.
За минулу добу через дії росіян загинула одна людина у Донецькій області, ще троє постраждали.
- Розпочалася двісті дев’яносто друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує використовувати мирне населення замість живого щита, розміщуючи зброю біля житлових кварталів.