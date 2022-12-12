Російські окупанти обстріляли місто Гірник Донецької області. Внаслідок атаки з реактивних систем залпового вогню “Ураган” вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Росіяни влучили снарядами по центральній частині міста. Удар стався в районі продовольчого ринку.

“8 людей отримали поранення. Їх доставлено в лікарню”, — написав Тимошенко.

Додатково про стан постраждалих не йшлося. Медики надають допомогу потерпілим.





Росіяни завдали удару по місту Гірник у Донецькій області: поранено вісім осіб // 3 фото

Ще зранку під ворожим вогнем опинилося місто Костянтинівка. Внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю школи. Стосовно постраждалих не повідомлялося.

За минулу добу через дії росіян загинула одна особа у Донецькій області, ще троє постраждали.