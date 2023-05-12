Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та міський голова Нікополя Олександр Саюк.
За словами Лукашука, вдень на Нікопольщині не вщухали обстріли. Там росіяни тричі завдавали ударів по території району з важкої артилерії: “…поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, травмовано 29-річного чоловіка. Зараз він у стабільному стані. Також було врятовано ще одну 71-річну жінку.
Водночас у Нікополі ворожі снаряди зруйнували 3 приватні будинки, господарську споруду. Також обстрілом понівечено церкву, складську будівлю, магазин, 7 приватних домоволодінь і стільки ж господарських споруд, дві автівки.
На місці пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням, додав Саюк.
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