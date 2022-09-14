Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

“Криворіжці, будь ласка, дотримуйтеся спокою. Ситуація контролюється. Загарбники завдали удару по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити”, – зазначив Олександр Вілкул.

Також він додав, що постачання води для населення вже почалася, проте якщо у когось все ще немає води, то найближчим часом водопостачання відновиться.

“Більш детально писати не можу – читають орки”, – зауважив голова Криворізької військової адміністрації.

Варто зазначити, що сьогодні ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. “Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, – написав Олександр Вілкул. Пізніше він додав: “Всі знаходимось в укриттях! Ще пуск ракет в наш бік”.

Про обстріли Кривого Рогу також повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

“У Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет! Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять у споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію”, – зазначив Кирило Тимошенко.

Також він додав, що зараз спеціальні служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Серед мирного населення постраждалих немає.