Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
“2 людини загинули, 4 поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки”, — йдеться в повідомленні Кириленка.
За його словами, містечко зазнало обстрілу близько 11 години 5 квітня. Там росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними ворог завдав удару касетними боєприпасами.
Голова ОВА запевнив, що на місці влучання працюють піротехніки, знешкоджуючи нерозірвані снаряди.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 454 особи, ще 3 350 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 406-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни Збройних сил України ліквідували понад 176 тисяч російських солдатів, з яких 550 – протягом останньої доби.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.
- Протягом доби ворожі війська півсотні разів обстріляли Херсонщину, використавши для цього 299 снарядів, внаслідок чого поранено троє людей.