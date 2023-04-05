Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Фото: Донецька ОВА

“Дві людини загинули, 4 поранено – такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки”, – йдеться в повідомленні Кириленка.

За його словами, містечко зазнало обстрілу близько 11 години 5 квітня. Там росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, ворог завдав удару касетними боєприпасами.

Фото: Донецька ОВА

Голова ОВА запевнив, що на місці влучання працюють піротехніки, знешкоджуючи нерозірвані снаряди.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 454 особи, ще 3 350 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.