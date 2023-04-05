Сьогодні, 5 квітня російські війська атакували Олексієво-Дружківку. Внаслідок удару загинули дві особи, а ще чотири зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

“Дві людини загинули, 4 поранено – такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки”, – йдеться в повідомленні Кириленка.

За його словами, містечко зазнало обстрілу близько 11 години 5 квітня. Там росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, ворог завдав удару касетними боєприпасами.

Голова ОВА запевнив, що на місці влучання працюють піротехніки, знешкоджуючи нерозірвані снаряди.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 454 особи, ще 3 350 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.