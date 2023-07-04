Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, вибух пролунав близько 13:35 пролунав вибух. Попередньо, російські військові використали для обстрілу фугасний снаряд.
Одразу після вибуху було відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей, але станом на 15:26, попередньо, відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Серед них постраждали 10-місячне немовля та однорічна дитина.
“На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики”, — зазначив глава ОВА.
Внаслідок удару у місті пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Ще згоріло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено.
Поки додатково про стан постраждалих не йшлося.
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