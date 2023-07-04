Росіяни завдали удару по Первомайську (Харківська область). Внаслідок атаки попередньо відомо про 31 постраждалу особу, серед них 9 дітей, зокрема 10-місячне немовля.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вибух пролунав близько 13:35 пролунав вибух. Попередньо, російські військові використали для обстрілу фугасний снаряд.

Одразу після вибуху було відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей, але станом на 15:26, попередньо, відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Серед них постраждали 10-місячне немовля та однорічна дитина.

“На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики”, — зазначив глава ОВА.

Внаслідок удару у місті пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Ще згоріло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено.

Поки додатково про стан постраждалих не йшлося.