Внаслідок ворожого обстрілу на території Херсонської області загинули шість співробітників ДСНС під час заходів з розмінування. Водночас ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС, посилаючись на слова голови ДСНС Сергія Крука у Facebook.

За його словами, ДСНС втратила частину своєї родини. Так, під час виконання завдань з розмінування на території Херсонської області, піротехніки потрапили під обстріл.

Шестеро спеціалістів загинули, ще двоє, з них одна жінка — отримали поранення та наразі госпіталізовані. Також була знищена техніка ДСНС.

Крук висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Він нагадав, що росіяни продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи співробітників ДСНС, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.