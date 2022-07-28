Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, військові РФ “накрили вогнем” з реактивних систем залпового вогню Широківську громаду: “Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні”, — написав Резніченко.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені — вони у лікарні. Також сталася пожежа. Заразі на місці працюють вогнеборці та з’ясовуються масштаби руйнувань.
Нагадаємо, що в ніч на 28 липня росіяни теж обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська. Резніченко заявляв, військові РФ “гатили” по містах та селах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та ствольної артилерії.
- Сьогодні, 28 липня, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.
- Вранці, 28 липня, російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.