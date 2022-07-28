Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, військові РФ “накрили вогнем” з реактивних систем залпового вогню Широківську громаду: “Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні”, — написав Резніченко.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені — вони у лікарні. Також сталася пожежа. Заразі на місці працюють вогнеборці та з’ясовуються масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що в ніч на 28 липня росіяни теж обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська. Резніченко заявляв, військові РФ “гатили” по містах та селах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та ствольної артилерії.