Зранку 8 листопада російські військові завдали удару ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

Втім, назву села він не уточнив.

За словами Старуха, один ворожий боєприпас вибухнув біля господи. Внаслідок чого пошкоджено будинок і споруди. Також зазначається, що інша ракета розірвалась у полі: “Попри це, продовжуємо наш рух до перемоги!”, — додав Старух.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли: з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове

Ворог майже щоденно обстрілює територію Запорізької області, атакуючи цивільне населення та інфраструктуру міст і сіл.