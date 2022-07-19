Про це повідомили мер Краматорська Олександр Гончаренко та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вдень 19 липня російські окупанти завдали удару по Краматорську, що на Донеччині.

Мер міста повідомив, що окупанти обстріляли центральну частину міста та про те, що внаслідок обстрілів є жертви. Гончаренко також додав, що на місці обстрілу вже працюють рятувальники та відповідні служби.

Більш детальну інформацію щодо обстрілу Краматорська надав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, удар по місту, ймовірно, було здійснено авіаційними ракетами. На даний час точно відомо про одного загиблого, однак кількість жертв ще може зрости.

У житлових багатоповерхівках, які опинились в епіцентрі обстрілу, виникли пожежі. На місці вже працюють рятувальники ДСНС, які гасять полум’я та надають допомогу постраждалим.

Варто зауважити, що сьогодні вранці росіяни також обстрілювали Краматорськ. За даними Гончаренка, окупанти завдали удару по двох заводах міста.