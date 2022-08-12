Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, обстріл відбувся близько 19:15. Загалом військові РФ випустили по місту 5 ракет.

Він додав, що руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Також виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку.

Голова ОВА запевнив, що інформацію буде уточнено згодом.

Він попросив мешканців дотримуватися правил повітряної тривоги та пам’ятати щодо нерозголошення інформації.