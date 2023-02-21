Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на своїх кореспондентів.
Зазначається, що ворог завдав удару по зупинці громадського транспорту. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також росіяни влучили у магазин та дві багатоповерхівки, пише “Суспільне”.
Також про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста пише “Мост”. Місцеве видання з посиланням на слова очевидців також зазначило, що є влучання у зупинку громадського транспорту, де знаходилося багато людей.
Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook заявив: “Херсон під обстрілом. Імовірно “Град”. Вже близько 20 вибухів. Знаходьтеся в укриттях або безпечних місцях”.
ОНОВЛЕНО. 13:57. Стало відомо про щонайменше 6 загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні. Про це повідомив “Суспільному” пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук.
- Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. В окремих населених пунктах Херсонської області росіяни облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.
- Протягом четверга, 16 лютого, росіяни понад 70 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільних.
- Триває триста п’ятдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. У Новій Каховці Херсонської області росіяни обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовують для проведення диверсій та провокацій.