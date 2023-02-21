21 лютого російські війська завдали удару по Херсону. За даними журналістів, ворог влучив у транспортну зупинку та житловий будинок.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на своїх кореспондентів.

Зазначається, що ворог завдав удару по зупинці громадського транспорту. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також росіяни влучили у магазин та дві багатоповерхівки, пише “Суспільне”.

Також про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста пише “Мост”. Місцеве видання з посиланням на слова очевидців також зазначило, що є влучання у зупинку громадського транспорту, де знаходилося багато людей.

Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook заявив: “Херсон під обстрілом. Імовірно “Град”. Вже близько 20 вибухів. Знаходьтеся в укриттях або безпечних місцях”.

ОНОВЛЕНО. 13:57. Стало відомо про щонайменше 6 загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні. Про це повідомив “Суспільному” пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук.