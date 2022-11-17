Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на слова Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада.
“У перші дні нам пророкували поразку буквально за дні, за тижня — ми вистояли. Дев’ять місяців боротьби – ми навчилися з цим жити”, — сказав прем’єр-міністр.
За його словами, над Києвом пролітали ракети, атакуючи український газовидобуток. Також росіяни обстрілювали підприємство у Дніпрі, “Південмаш”: “Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів”, — наголосив Шмигаль.
ДОВІДКА. Південний машинобудівний завод у Дніпрі – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення.
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