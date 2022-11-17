Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські військові здійснювали удари по газовидобувних об'єктах України та Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на слова Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада.

“У перші дні нам пророкували поразку буквально за дні, за тижня — ми вистояли. Дев’ять місяців боротьби – ми навчилися з цим жити”, — сказав прем’єр-міністр.

За його словами, над Києвом пролітали ракети, атакуючи український газовидобуток. Також росіяни обстрілювали підприємство у Дніпрі, “Південмаш”: “Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів”, — наголосив Шмигаль.

ДОВІДКА. Південний машинобудівний завод у Дніпрі – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення.