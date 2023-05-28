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Росіяни завели всі ракетоносії в пункти базування – ОК «Південь»

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з семи одиниць, ще один корабель чергує в Азовському. Всі ракетоносії заведені в пункти базування.

Неділя, 28 травня 2023, 17:43
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Джерело: Оперативне командування “Південь”.

Водночас рівень ракетної загрози залишається високим. Для виведення ракетоносіїв на чергування досить кількох годин, а після дронової атаки ворог часто застосовував ракетні удари як засіб посилення тиску і психологічного напруження населення.

Станом на 28 травня  в Азовському морі один ворожий корабель, додали у ВМС ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 34 судна, з них 5 продовжили рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали бути пильними та свідомими, не нехтувати заходами і пам’ятати, що обмеження воєнного стану спрямовані на збереження вашого життя і обороноздатності нашої країни.

  • Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.
  • У ніч проти 28 травня російські військові використали нетрадиційні маршрути для масованої атаки ударними дронами “Shahed-136/131”. БПЛА запускали з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край.
Теги: ворожі кораблі, Калібри, корабельне угруповання, Ракетоносії, ситуація на морі

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