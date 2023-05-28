Росіяни завели всі ракетоносії в пункти базування – ОК «Південь»

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з семи одиниць, ще один корабель чергує в Азовському. Всі ракетоносії заведені в пункти базування.

Джерело: Оперативне командування “Південь”.

Водночас рівень ракетної загрози залишається високим. Для виведення ракетоносіїв на чергування досить кількох годин, а після дронової атаки ворог часто застосовував ракетні удари як засіб посилення тиску і психологічного напруження населення.

Станом на 28 травня в Азовському морі один ворожий корабель, додали у ВМС ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 судна, з них 5 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали бути пильними та свідомими, не нехтувати заходами і пам’ятати, що обмеження воєнного стану спрямовані на збереження вашого життя і обороноздатності нашої країни.