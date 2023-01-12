Окупанти продовжують штурмувати Донецьку область у районі Соледара, проте – безрезультатно та з великими втратами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

На Бахмутському напрямку в районі Соледара продовжують тривати важкі бої.

Попри складну ситуацію, українські воїни не припиняють відчайдушно боротися. Ворожа сторона зазнає значних втрат, намагаючись прорвати нашу оборону“, – коментує Маляр.

Заступниця міністра оборони України наголосила, що околиці міста сьогодні фактично усіяні тілами окупантів.

“Незважаючи на це, путінські війська рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші захисники виявляють максимальну стійкість та героїзм“, – додає Маляр.

Раніше Ганна Маляр заявила, що російська армія вичерпує запаси боєздатної техніки, тому командування “кидає” на поле бою “людський ресурс” для досягнення успіхів.

12 січня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту.