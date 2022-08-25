Триває сто вісімдесят третій день спротиву українського народу російському військовому вторгненню. На Харківському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступ біля Петрівки, зазнав втрат та відступив. Підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала. Загроза нанесення ворогом ракетних та авіаударів з території РБ зберігається.

На Сіверщині ворог продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та стримування дій підрозділів Сил оборони.

На Слов’янському напрямку противник використовував танки, ствольну артилерію та МЛРС для обстрілів околиць Велика Комишуваха, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долина та Дібрівне.

Сили оборони України відбили спробу нападу ворожих підрозділів поблизу Долини та Дмитрівки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували райони Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог зробив спробу покращити тактичне положення поблизу Старого Каравану, але безрезультатно відступив.

У напрямку Бахмута противник продовжив обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцеве та Кодеми. Ворожими літаками збито райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка.

Окупанти намагалися наступати біля Кодеми та Бахмутського шляхом наступальних та штурмових дій, зазнали втрат та відступили.

На Авдіївському напрямку ворог авіаударами, танковим вогнем, ствольною артилерією та ракетними системами залпового вогню намагався відштовхнути підрозділи наших військ, вразити важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Маринка, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Водяне, Залізне та Олександрополь.

Окрім цього, противник намагався прорвати оборону наших військ в районі населеного пункту Первомайське, отримав сильну відсіч та відступив.

На Запорізькому напрямку росіяни обстрілювали позиції наших військ поблизу Гуляйпільське, Оріхівське, Залізничне, Шевченківське та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку ворог зосередив свої зусилля на утриманні зайнятих позицій. Продовжуються обстріли зі ствольної, ракетної артилерії та танків уздовж лінії зіткнення.