Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил РБ не відзначається. Завершується ротація підрозділів, які задіяні до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території РФ Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.
На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження з артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний схід від міста Харкова. Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.
На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.
Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив.
На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.
Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.
На Південнобузькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
В Акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.
“Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на російську територію”, – зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, російські військові відмовляються їхати воювати на територію України, тому пишуть рапорти та вистрибують з машин.
- На початок 146-ої доби повномасштабної війни РФ проти України, воїни ЗСУ відбили низку російських атак на українські населені пункти.
- В Україні триває 146-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час станом на 18 липня російські окупанти втратили понад 38 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.
- Президент РФ Володимир Путін відправляє на російсько-українську війну нацменшини РФ, аби не мобілізувати етнічних росіян.