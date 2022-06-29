Темпи та результати наступного етапу поточної кампанії РФ можуть частково залежати від здатності росіян відновити бойову міць сил, які брали участь у Сєвєродонецькій битві. Решта війська у Сєвєродонецьку повинна буде форсувати річку Сіверський Донець, щоб брати участь у російському наступі.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що цей такі дії можуть зайняти деякий час, оскільки росіяни зруйнували три головні мости через річку поблизу міста. Раніше посол так званої “ЛНР” Родіон Мірошник стверджував, що російські війська вже перетнули річку Сіверський Донець з боку Кремінної й будують плацдарми для подальшого наступу на Лисичанськ з півночі. Однак, ISW не може перевірити заяви Мірошника.

Дослідники ISW зауважили, якщо це правда, то українські війська, швидше за все, також покинуть Лисичанськ і проведуть бойовий відхід на більш оборонні позиції. Російським військам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку знадобиться деякий час для відновлення бойових можливостей, перш ніж брати участь у штурмі Лисичанська.

Також у Пентагоні заявляють, що російські сили продовжують зазнавати значних втрат у боях за невеликі території, а російські угруповання, які воювали в Сєвєродонецьку, ймовірно, втратили особовий склад та техніку.

Однак наразі місця розташування та чисельність російських військ, які захопили Сєвєродонецьк, залишаються неясними. Помітне прискорення російських атак з півдня Лисичанська або з-за річки Сіверський Донецьк, ймовірно, свідчить про те, що росіяни завершили передислокацію сил із Сєвєродонецька.