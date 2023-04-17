У ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. До двох підводних додався один надводний, тож загальний залп ракет типу "Калібр" може сягати 16.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет “Калібр”.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 20 ракет, зазначили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря – 7 суден.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, дотримуватися норм та обмежень правового режиму воєнного стану, а також триматися від узбережжя на відстані не менше 200 м.