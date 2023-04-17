Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет “Калібр”.
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 20 ракет, зазначили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 11 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 7 суден.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, дотримуватися норм та обмежень правового режиму воєнного стану, а також триматися від узбережжя на відстані не менше 200 м.
- Міністр оборони Олексій Резніков попросив вибачення за свої слова в інтерв’ю газеті La Razon стосовно того, що втрати українських військових – менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.
- В Україні триває 418-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 17 квітня українські захисники ліквідували вже понад 182 тисячі російських солдатів, з яких – 590 за останню добу.
- Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника.