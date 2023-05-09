Під час нічної масованої ракетної атаки в Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв, додавши підводний човен. Станом на зараз в морі 19 кораблів, серед яких сім великих десантних кораблів і п’яти ракетоносіїв.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

З урахуванням випущених вночі “Калібрів” сумарний залп може бути до 28 ракет. Вночі силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності три ворожих ракети було знищено – 1 над Херсонщиною, 2 над Черкащиною.

Окрім цього, за минулу добу зафіксовано близько півсотні артилерійських обстрілів із застосуванням понад 300 снарядів.

Ворог вчергове нагадав про свою присутність, обстрілявши акваторію Очаківської громади. Без руйнувань та жертв. У смузі від Херсону до Золотої Балки ворог гатив з артилерії по населених пунктах.

В напрямку Кізомиса і Станіслава вдарив 4 КАБами, а по Тамариному і Олександрівці – 4 ударними дронами типу “Ланцет”, один з яких знищено. Інші влучили в поле.

Тоді як нашою авіацією завдано удар по району зосередження окупаційних військ. Під час виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами завдано втрат ворогу у кількості 18 рашистів, 3 безпілотних літальних апаратів, як ударного, так і оперативно-тактичного типу, 1 крупнокаліберної гармати “Гіацинт” та 7 одиниць автобронетехніки.

У пресслужбі нагадали про необхідність дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Під час “побєдобєсія”, без реальних перемог на лінії фронту, підступний ворог ладний вдатися до повторних як масованих, так і точкових ракетних атак”, – мовиться у повідомленні.

Російська авіація демонструє наполегливу активність, морські ракетоносії продовжують перебувати в бойовій готовності, мінна небезпека залишається актуальною, як на суші деокупованих територій, так і в прибережних чорноморських водах. Тож військові закликали утриматися від скупчення людей, дотримуватися обмежень правового режиму воєнного стану, бути пильними і уважними до збереження власного життя.