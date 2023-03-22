Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Протягом дня ворог здійснив 46 обстрілів по правобережній Херсонщині. Росіяни продовжують використовувати як артилерію, міномети і танки, так і дрони із розривними гранатами. Внаслідок саме такої атаки поранено 1 цивільну особу. Після обстрілів в населених пунктах зруйновано і пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газогони, автівки.

Окрім цього, залишається надзвичайно високою небезпека через заміновані території та об’єкти. В Бериславському районі Херсонщини і Баштанському районі Миколаївщини сталося три випадки підриву цивільного населення на вибухових пристроях.

Тоді як нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією відпрацьовано результативні удари по складу з боєприпасами та районам зосередження ворожої сили й техніки.

Остаточні результати дорозвідуються, але вже маємо підтвердження про знищення розрахунку ловців дронів і їх антидронової рушниці”, – зазначили у пресслужбі.

Натомість, у Чорному морі ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпековому районі на південний схід від Криму в напрямку новоросійська. Наразі на службі перебуває 15 одиниць, серед яких вже три ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Тож сумарний залп “Калібрів” може сягати 20.

Виходячи з аналізу активності ворожої авіації, присутності в морі ракетоносіїв, тактики ворога із застосування дронів-камікадзе у темну пору доби, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою”, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 22 березня росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе Shahed 136, з яких вдалося збити 16. Їх випустили з Брянської області.

У Житомирській області зафіксували приліт по об’єкту інфраструктури, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Дронами частково було зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

22 березня російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі.