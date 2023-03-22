Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Протягом дня ворог здійснив 46 обстрілів по правобережній Херсонщині. Росіяни продовжують використовувати як артилерію, міномети і танки, так і дрони із розривними гранатами. Внаслідок саме такої атаки поранено 1 цивільну особу. Після обстрілів в населених пунктах зруйновано і пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газогони, автівки.
Окрім цього, залишається надзвичайно високою небезпека через заміновані території та об’єкти. В Бериславському районі Херсонщини і Баштанському районі Миколаївщини сталося три випадки підриву цивільного населення на вибухових пристроях.
Тоді як нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією відпрацьовано результативні удари по складу з боєприпасами та районам зосередження ворожої сили й техніки.
Остаточні результати дорозвідуються, але вже маємо підтвердження про знищення розрахунку ловців дронів і їх антидронової рушниці”, – зазначили у пресслужбі.
Натомість, у Чорному морі ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпековому районі на південний схід від Криму в напрямку новоросійська. Наразі на службі перебуває 15 одиниць, серед яких вже три ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Тож сумарний залп “Калібрів” може сягати 20.
Виходячи з аналізу активності ворожої авіації, присутності в морі ракетоносіїв, тактики ворога із застосування дронів-камікадзе у темну пору доби, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою”, – йдеться у повідомленні.
У ніч на 22 березня росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе Shahed 136, з яких вдалося збити 16. Їх випустили з Брянської області.
У Житомирській області зафіксували приліт по об’єкту інфраструктури, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Дронами частково було зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
22 березня російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.
- Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України. Так, у населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана “влада” погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.