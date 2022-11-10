Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось із 8 до 12 одиниць. Водночас у його складі не з’явилися ракетоносії.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.

Зазначається, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

Втрати окупантів за день, відповідно: 125 військових, 3 танки, 5 одиниць автобронетехніки та склад із боєприпасами в Бериславському районі. Наразі остаточні втрати росіян дорозвідуються.

Також протягом доби ракетно-артилерійські підрозділи півдня виконали понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах із боєприпасами ворога.