Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.
Зазначається, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.
Втрати окупантів за день, відповідно: 125 військових, 3 танки, 5 одиниць автобронетехніки та склад із боєприпасами в Бериславському районі. Наразі остаточні втрати росіян дорозвідуються.
Також протягом доби ракетно-артилерійські підрозділи півдня виконали понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах із боєприпасами ворога.
- Якщо військові РФ втратять позиції на західному березі Дніпра поблизу Херсона, ймовірно, це завадить їм досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.
- 10 листопада військові РФ завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Окупанти били по мирних містах та селах із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
- Протягом 9 листопада російські окупанти вбили трьох цивільних на території Донецької області, двоє загинули в Бахмуті та один у Павлівці.