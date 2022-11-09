У тимчасово окупованому Маріуполі місцевий мешканець підірвався на міні. Натомість російська окупаційна "влада" його загибель назвала нібито "ліквідацією диверсанта".

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

“Об 11 годині ранку на території “ранкового ринку” в Маріуполі на російській міні підірвався чоловік. Людина не вижила”, — йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, аби прикрити власну провину, російські групи у соціальних мережах за вказівкою окупаційної “адміністрації” почали розповсюджувати фейкову інформацію, що начебто ліквідовано диверсанта з двома гранатами.

На думку радника, неправдивими повідомленнями про диверсійно-розвідувальну групу росіяни намагаються приховати провал з розмінуванням міста.

Також він закликав маріупольців дотримуватися правил поводження з невідомими й вибуховими предметами: “Маріупольці, будьте обережні. Дотримуйтесь правил поводження з невідомими та вибуховими предметами. Бережіть себе, бо такої мети в окупантів немає”, — додав Андрющенко.