Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
“Об 11 годині ранку на території “ранкового ринку” в Маріуполі на російській міні підірвався чоловік. Людина не вижила”, — йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, аби прикрити власну провину, російські групи у соціальних мережах за вказівкою окупаційної “адміністрації” почали розповсюджувати фейкову інформацію, що начебто ліквідовано диверсанта з двома гранатами.
На думку радника, неправдивими повідомленнями про диверсійно-розвідувальну групу росіяни намагаються приховати провал з розмінуванням міста.
Також він закликав маріупольців дотримуватися правил поводження з невідомими й вибуховими предметами: “Маріупольці, будьте обережні. Дотримуйтесь правил поводження з невідомими та вибуховими предметами. Бережіть себе, бо такої мети в окупантів немає”, — додав Андрющенко.
- У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих “юнармійців”.
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти декілька місяців обстрілювали місто, фактично повністю зруйнувавши його. Окупувати Маріуполь росіянам вдалось у травні, однак з того часу нова “влада” не зробила нічого для відновлення міста.