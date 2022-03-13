Україна зруйнувала міф про "непереможність" російської армії. Ворог розраховував завоювати країну за 48 годин, натомість зазнає великих втрат.

Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook.

“Ми зруйнували міф про “непереможність” російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці”, – зазначив Залужний.

Він зауважив, що війна доводить, як далеко Україна просунулась вперед за останні роки.

Водночас наголосив, що армія РФ за рівнем професійності – це українська армія зразка початку 2014-го. Показовим прикладом їх “військової майстерності” є історія зі “збитим” українським Bayraktar.

13 березня о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК “ТОР” на висоті 3200 м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. Російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА Bayraktar наших Збройних Сил.