Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook.
“Ми зруйнували міф про “непереможність” російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці”, – зазначив Залужний.
Він зауважив, що війна доводить, як далеко Україна просунулась вперед за останні роки.
Водночас наголосив, що армія РФ за рівнем професійності – це українська армія зразка початку 2014-го. Показовим прикладом їх “військової майстерності” є історія зі “збитим” українським Bayraktar.
13 березня о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК “ТОР” на висоті 3200 м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. Російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА Bayraktar наших Збройних Сил.
“Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює “друга за потужністю армія світу”, – резюмував Валерій Залужний.
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