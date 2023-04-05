Росіяни здійснюють варварську вирубку лісу, що призведе до катастрофічних наслідків для екології – Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Російськими підприємцями розвивається неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень. Маляр наголосила, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.
Вона пояснила, що більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювалися для захисту від вітрової, грунтовної та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.
Водночас протягом останньої декади березня в районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колонки російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.
Щобільше, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а надалі — занедбання сільськогосподарських угідь.
Раніше у Міндовкіллі зазначили, що, за попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень. Нині прийнято та зареєстровано в Мін’юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, котрих завдала довкіллю війна РФ проти України.
Зауважимо, що протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або ж понад 47,6 мільярда доларів.
- Через війну, яку розв’язала Росія, чорноморським дельфінам довелося мігрувати на мілководдя північно-західної частини Чорного моря. Вони зазвичай зимують у морських глибинах біля кримських берегів, Грузії та Туреччини, але вплив російських корабельних сонарів і бомбардування змінили їхній шлях.
- Російський напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні, а на сьогодні втрати можуть складати близько 20% популяції.
- Протягом року повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали довкіллю України майже 1,9 трильйона гривень збитків.
- Засновник UAnimals Олександр Тодорчук розповів в інтерв’ю про екоцид, який вчиняє РФ, природні втрати та масові смерті тварин.