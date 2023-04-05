російсько-українська війна
19:01 Росіяни здійснюють варварську вирубку лісу, що призведе до катастрофічних наслідків для екології – Маляр
18:16 Як пенсіонер з Херсонщини самотужки перевозив людей через Інгулець, рятуючи від окупантів — історія Анатолія
18:11 У Бахмуті прикордонники відбили штурм шести груп «вагнерівців»
17:52 Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму у майже 33 млн доларів
17:34 В Австралії та Новій Зеландії покажуть український мультфільм «Мавка. Лісова пісня»
17:11 В Україні провели унікальну операцію – вперше дитині пересадили шкіру від посмертного донора
16:57 Ексдиректору заводу «Антонов», чиї дії призвели до знищення «Мрії», повідомлено про підозру
16:49 Собаки-роботи Boston Dynamics протягом 4 місяців братимуть участь у створенні картин для виставки в Австралії
16:27 НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА
16:27 У Празі відбувся показ документального фільму «Щедрик проти «русского міра»
15:57 Білл Ґейтс вважає, що заклики тимчасово зупинити розвиток штучного інтелекту не «розв’яжуть проблему»
15:57 У Києві викрили зловмисників, які хотіли переоформити майно «Росатома» для уникнення його націоналізації
15:50 Обговорення нового пакету санкцій ЄС проти РФ розпочнеться після Великодня – Politico
15:49 Росіяни завдали удару по Олексієво-Дружківці: двоє загиблих, четверо осіб – поранено
15:27 Енергетики Вінниччини отримали понад 10 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів
15:15 29 років тому застрелився фронтмен гурту «Nirvana» Курт Кобейн
15:09 Warner Bros. випустила новий тизер-трейлер «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом
15:01 На Буковині вірян ПЦУ не пускали до храму попрощатись із загиблим воїном. Після сутички з УПЦ МП вони зайшли силоміць
15:00 «Це був риторичний прийом» – посол Китаю відкинув заяви про «безмежну дружбу» з Росією
14:37 Польська нафтогазова держкомпанія PKN Orlen розірвала останній контракт з Росією
14:35 Макрон заявив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо України
14:25 На Житомирщині можливі обмеження електропостачання – «Укренерго»
14:11 У лавах Третьої штурмової бригади служить унікальний робот-мінер
14:01 Поблизу Туреччини затонуло судно під прапором африканської країни, що прямувало в Україну
14:00 «Українська міць у Бундестазі»: сіль із Соледара представили міжнародній спільноті
13:50 «Війна очима піротехніків ДСНС»: у Києві відкрили фотовиставку про героїчну роботу саперів
13:28 Сьогодні енергосистема України працює без обмежень для споживачів та з резервом потужності – Міненерго
13:17 Як ВПО, які змінили місце реєстрації через «Дію», продовжити виплати? – пояснили в Мінреінтеграції

Росіяни здійснюють варварську вирубку лісу, що призведе до катастрофічних наслідків для екології – Маляр

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують знищувати природно-ресурсний потенціал. З початку окупації російські підприємства організували заготівлю лісу в Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих підприємствах України.

Середа, 5 квітня 2023, 19:01
Підтримати

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Російськими підприємцями розвивається неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень. Маляр наголосила, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.

Вона пояснила, що більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювалися для захисту від вітрової, грунтовної та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.

Читайте також:

Екологічна війна в Україні: десятилітні наслідки, відновлення та ризики сьогодення

Водночас протягом останньої декади березня в районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колонки російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Щобільше, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а надалі — занедбання сільськогосподарських угідь.

Раніше у Міндовкіллі зазначили, що, за попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень. Нині прийнято та зареєстровано в Мін’юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, котрих завдала довкіллю війна РФ проти України.

Зауважимо, що протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або ж понад 47,6 мільярда доларів.

Теги: вирубка лісу, екологія, Маляр, росіяни-варвари, ситуація у ТОТ, ТОТ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook