Росіяни здійснюють варварську вирубку лісу, що призведе до катастрофічних наслідків для екології – Маляр

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують знищувати природно-ресурсний потенціал. З початку окупації російські підприємства організували заготівлю лісу в Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих підприємствах України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Російськими підприємцями розвивається неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень. Маляр наголосила, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.

Вона пояснила, що більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювалися для захисту від вітрової, грунтовної та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.

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Водночас протягом останньої декади березня в районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колонки російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Щобільше, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а надалі — занедбання сільськогосподарських угідь.

Раніше у Міндовкіллі зазначили, що, за попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень. Нині прийнято та зареєстровано в Мін’юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, котрих завдала довкіллю війна РФ проти України.

Зауважимо, що протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або ж понад 47,6 мільярда доларів.