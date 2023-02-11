Вранці 11 лютого російські військові завдали ударів, які зруйнували понад десяток житлових будинків Вовчанська. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Про це “Суспільному” розповів речник облуправління рятувальників на Харківщині Євген Василенко.

Зазначається, що житлові будинки пошкоджені на чотирьох вулицях Вовчанська. Також внаслідок авіаційного обстрілу часткових руйнувань зазнали господарчі споруди, ворота та паркани біля будинків.

Попередньо, поранених внаслідок ударів немає, додав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує обстріли наших прикордонних міст і сіл. Сьогодні зафіксовано авіаудари по Вовчанську. Там пошкоджено 4 приватні будинки. Без постраждалих”, — написав голова ОВА.

За словами Синєгубова, спостерігається висока ймовірність нових ударів по Харкову та області.