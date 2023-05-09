Учора, 8 травня, росіяни атакували український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками єЧерга. При цьому заклики до здійснення кібератак ширяться російськими пропагандистськими каналами.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Увага росіян до єЧерги означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти”, – наголосив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Зараз система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть оперативно проінформовані.

Також у відомстві зауважили, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак.

Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку єЧерга. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.