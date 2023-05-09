Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
“Увага росіян до єЧерги означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти”, – наголосив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.
Зараз система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть оперативно проінформовані.
Також у відомстві зауважили, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак.
Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку єЧерга. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.
- В Україні запустять можливість забронювати місце у черзі на перетин кордон онлайн. Так, “єЧергу”, запустять на 16 найбільш завантажених пунктах пропуску із Європейським Союзом та Молдовою.
- Відтепер водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні України та Польщі, за допомогою застосунку eCherha зможуть записатися в електронну чергу.
- Минулого року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє з 14 грудня 2022 року використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку “Дія” без додаткового отримання пластикового аналога.