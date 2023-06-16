Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна російськими військовослужбовцями.
Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів “Шторм-Z”, які втікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. З огляду на недоотримання обіцяної за контрактом платні, “штурмовики” компенсують збитки, вилучаючи у своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють російським майном.
Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в “невідомому напрямку”.
За даними української розвідки, дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні.
Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.
- Військове керівництво Росії перекидає решту в’язнів із так званих штурмових рот “Z” до так званого “Добровольчого корпусу”.
- В Україні триває 478-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 218 тисяч російських загарбників.
- Протягом минулої доби, 15 червня, відбулось понад 30-ть бойових зіткнень з війська РФ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.