Російські армійці зі штурмових загонів "Шторм-Z" грабують свої ж підрозділи та зникають у "невідомому напрямку".

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна російськими військовослужбовцями.

Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів “Шторм-Z”, які втікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. З огляду на недоотримання обіцяної за контрактом платні, “штурмовики” компенсують збитки, вилучаючи у своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють російським майном.

Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в “невідомому напрямку”.

За даними української розвідки, дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні.

Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.