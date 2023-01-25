Через масований обстріл росіян поліціянтам не вдалось евакуювати з Вугледару родину з трьома маленькими дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Як зазначили правоохоронці, сьогодні родину з трьома малими дітьми, повинні були евакуювати Вугледару на Донеччині до більш безпечного місця.

За родиною виїхали “Білі янголи”, однак через масований обстріл з боку росіян, дістатись до місця проживання родини не вдалось.

Сім’я перебуває в укритті, всього з 2 км від позицій російських армійців, і перебуває під постійними обстрілами ворога.

“Нарешті вони погодилися виїхати заради малечі, але з самого ранку російські війська атакували Вугледар.Попри хаотичні удари ворога, екіпаж поліції продовжив шлях і заїхав у палаюче, затягнуте димом місто. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб урятувати дітей. Але він так і не настав”, – наголосили у Нацполіції.

Правоохоронці додали, що на даний час “Білі янголи” відстежують ситуацію і як тільки з’явиться можливість – евакуюють родину без ризику для їхнього життя.