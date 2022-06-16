За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники продовжують зіштовхуватись з труднощами на тимчасово окупованих територіях України через опір місцевих мешканців.

Про це йдеться у пресслужбі ISW.

Напередодні центр руху опору повідомив, що 9 та 11 червня українські партизани обстріляли співробітників МНС РФ у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також повідомлялось, що окупанти не можуть відкрити школу у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) через опір місцевих вчителів, які відмовляються навчати дітей за російською освітньою програмою.

Опір українців, ймовірно, надалі зриватиме зусилля росіян щодо консолідації повномасштабного адмінконтролю над тимчасово окупованими територіями та планів щодо російської анексії.