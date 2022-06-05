Про це повідомив директор каналів “Футбол” Олександр Денисов у Facebook.
“Друзі, рашиські покидьки взломали канали Футбол на OLL.TV, там транслюється зараз російска пропоганда”, – зазначив Денисов.
Він наголосив, що запис матчу перезапустили на ютуб каналі Футбол Ньюз за відповідним посиланням.
Раніше збірна України зіграє обіграла збірну Шотландії — 1:3. Останні зі свого боку в іншому півфіналі у березні перемогли Австрію (2:1).
Довідка. Oll.tv входить в Медіа Групу Україна, яка є частиною холдингу СКМ Ріната Ахметова.
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