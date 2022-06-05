5 червня під час трансляції матчу за вихід на чемпіонат світу з футболу між Україною та Уєльсом російські хакери зламали ОТТ-платформу Oll.tv.

Про це повідомив директор каналів “Футбол” Олександр Денисов у Facebook.

“Друзі, рашиські покидьки взломали канали Футбол на OLL.TV, там транслюється зараз російска пропоганда”, – зазначив Денисов.

Він наголосив, що запис матчу перезапустили на ютуб каналі Футбол Ньюз за відповідним посиланням.

Раніше збірна України зіграє обіграла збірну Шотландії — 1:3. Останні зі свого боку в іншому півфіналі у березні перемогли Австрію (2:1).

Довідка. Oll.tv входить в Медіа Групу Україна, яка є частиною холдингу СКМ Ріната Ахметова.