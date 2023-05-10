Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ВМС ЗСУ

російсько-українська війна
17:55 У Канаді відбулася серія імерсивних концертів The Sound of Ukraine
17:49 У США дівчині зі Львівщини зробили унікальну операцію — їй імплантували у щелепу фрагмент кістки з її власної ноги
17:30 До 8 років ув’язнення засудили охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
17:03 Звільнений із Fox News ведучий-русофіл Такер Карлсон анонсував перезапуск свого шоу у Twitter
17:00 Експорт з Китаю до Росії цього року досяг рекордного рівня — Bloomberg
16:36 Очільник МЗС Китаю застеріг від «емоційного погляду» на війну в Україні й закликав «зберігати спокій»
16:31 Розрив між реальністю та пропагандою занадто великий: Юсов прокоментував зусилля РФ виправдати свої втрати на війні в Україні
16:22 Путін запровадив безвіз для Грузії та скасував заборону авіарейсів: президентка назвала це «провокацією»
16:15 Україна отримала від Франції другу мобільну лабораторію ДНК для роботи в зоні бойових дій
16:03 Голубці внесли до переліку української нематеріальної культурної спадщини
15:38 Вчені відправлять стовбурові клітини у космос, щоб вирощувати їх на МКС
15:16 Молдова передасть Україні електрообладнання на майже 5 млн грн
15:11 МЗС Польщі викликало російського посла через небезпечні маневри літака РФ над Чорним морем поблизу польських пілотів
15:01 Почала діяти програма «єВідновлення», спрямована на відновлення житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ
14:51 12-річна спортсменка з Одеської області вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
14:50 «Ми не знаємо, що з цього вийде» — Кулеба закликав не вважати цей контрнаступ «останнім»
14:45 «Водіям заборонено вмикати в автобусах музику»: Уряд обмежив використання музики в громадському транспорті
14:34 За добу спостерігається спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України
14:05 Донеччина: за добу російські загарбники завдали 24 ударів по області, є загиблий та поранені
13:47 «Культурна мозаїка»: у Києві на Софійській площі відкрили виставку про допомогу культурі України від ЄС
13:44 Через напружену ситуацію на фронті Залужний відмовився від участі у конференції НАТО
13:39 Міністри закордонних справ Росії, Ірану, Сирії та Туреччини зустрілися в Москві
13:27 Україна набула членства в Міжнародній комісії з тестування водіїв
13:23 Поліція та СБУ провели обшуки в офісі одеського видання «Думская»: реакція ЗМІ
13:22 У Twitter додадуть функцію відео- та аудіодзвінків
13:12 Енергосистема працює стабільно: виробництво електроенергії повністю покриває потреби споживачів – «Укренерго»
12:59 Говорять про «відновлення Росією Маріуполя» та «фашистський» «Азов»: німецька газета Junge Welt опублікувала матеріал з російською пропагандою
12:51 Японія веде перемовини про відкриття першого офісу зв’язку НАТО у країні
12:41 СБУ встановила особи трьох зрадників, які створили катівню під час окупації Миколаївської області 
12:03 Люди з психічними розладами віком від 20 до 30 років мають більшу схильність до інфаркту або інсульту — дослідження
11:58 Показник збиття російських ракет силами ППО був понад 90%, але казати про стійку тенденцію не можна — речник Повітряних сил

Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Станом на 10 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Середа, 10 травня 2023, 17:23
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі перебуває два ворожі кораблі.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 29 суден, з них 9 рухалось у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, в Україні триває 441-ша доба повномасштабного вторгнення РФ, За цей період часу, станом на 10 травня ЗСУ ліквідували понад 196 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: ВМС ЗСУ, ворожі ракетоносії, корабельне угруповання, носії калібрів, ситуація на морі, Чорне море

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook