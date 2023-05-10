Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Станом на 10 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі перебуває два ворожі кораблі.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 29 суден, з них 9 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, в Україні триває 441-ша доба повномасштабного вторгнення РФ, За цей період часу, станом на 10 травня ЗСУ ліквідували понад 196 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.