Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що в Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій: “Тобто в першому споряджені 4 “Калібри”, йдеться в повідомленні.
Водночас у повідомленні йдеться, що цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції завдавання ударів.
Раніше, 10 листопада, корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось із 8 до 12 одиниць. Водночас у його складі не з’явилися ракетоносії.
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