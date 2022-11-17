На тлі посилення штормової погоди корабельне угрупування військових РФ у Чорному морі скоротилася до 7 кораблів, які мають 4 "Калібри".

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що в Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій: “Тобто в першому споряджені 4 “Калібри”, йдеться в повідомленні.

Водночас у повідомленні йдеться, що цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції завдавання ударів.

Раніше, 10 листопада, корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось із 8 до 12 одиниць. Водночас у його складі не з’явилися ракетоносії.