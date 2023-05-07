Про це вона розповіла в етері телемарафону.

Так, росіяни використовують різні тактики обстрілів – випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаючись знайти спосіб її обходити.

“І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них залишилося. Високоточну зброю економлять, іншу застосовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони”, – пояснила речниця.

Окрім цього, активність російської авіації та пов’язані з цим часті повітряні тривоги є також елементом психологічного тиску ворога на населення України.

Раніше речниця ОК “Південь” зауважувала, що обстрілюючи Україну окупанти намагаються поцілити в об’єкти, котрі важливі для майбутнього контрнаступу українських бійців. Таким чином ворог сподівається відтермінувати наступ ЗСУ.

Водночас, додала вона, окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.

Речниця ОК “Південь” також резюмувала, що під час нещодавніх обстрілів змінилися вид та кількість озброєння, яке використовують окупанти. Зокрема зброї стало менше, однак виготовлена вона нещодавно.

Зазначимо, станом на 7 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць, серед яких чотири надводних ракетоносії з максимально можливим сумарним залпом “Калібрів” до 32 ракет.