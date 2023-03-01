Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.

У ніч на 27 лютого війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Міноборони України повідомило, що було збито 11 з 14 запущених ворожих БПЛА.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що 9 з них були збиті в районі повітряного простору Києва. Повідомляється, що ще три БПЛА Shahed були збиті в Чернігівській області.

У розвідці Великої Британії зауважили, що до цієї атаки безпілотників, РФ використовувала дрони-камікадзе ще приблизно 15 лютого. Це може свідчити про те, що Росія вичерпала свої поточні запасти БПЛА і тепер шукатиме нові дрони.

Також у британській розвідці наголосили, що відповідно до вектора цієї атаки, найімовірніше, росіяни запускали БПЛА з території Брянської області РФ, хоча від середини грудня 2022 року єдиним пунктом запуску дронів був Краснодарський край через Азовське море.

На думку фахівців, Росія почала запускати дрони з нового місця, щоб бути ближче до Києва.

“Ймовірно, це зменшить час перебування в повітрі над Україною та спробу ще більше розтягнути українську ППО”, – резюмували у британській розвідці.