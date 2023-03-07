Про це вона заявила в етері телемарафону.

За її словами, якщо раніше окупанти запускали дрони-камікадзе по Україні з південного напрямку, то тепер вони перейшли на північний.

“Росія змінила напрямок запуску “шахедів”. Вони вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність тому, що сили протиповітряної оборони встигають знищити повітряні об’єкти до того, як вони дістануться цілі. Тому вони змінили тактику і тепер атакують з півночі і водночас тримають на півдні ракетоносії та підіймають в повітря стратегічну або тактичну авіацію”, — пояснила вона.

Вона додала, така тактика російських загарбників свідчить про те, що вони намагаються розосередити сили протиповітряної оборони України.

Гуменюк зауважила, що окупанти почали частіше атакувати Україну дронами-камікадзе, адже вони обходяться їм дешевше, аніж ракети, яких у РФ, після низки масованих ударів, залишилось не так багато.

Речниця ОК “Південь” наголосила, що окупанти повертаються до тактики точкових ударів, якою вони користувались на початку повномасштабного вторгнення.