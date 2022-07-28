Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Протягом двох тижнів міською адміністрацією підтверджено факт підриву на розтяжках 2 цивільних в Аглофабриці та 6 цивільних в ремонтному цеху.
Також окупанти під’єднали до електрики частину Східного Лівобережжя. За словами радника, кожне підключення наочно демонструє відсутність людей в місті: “Приватний сектор до електрики не підключено, окупаційна влада уникає навіть обіцянок щодо такого процесу”, — написав Андрющенко.
Попри обіцянки про ремонт квартир, містяни змушені самостійно ремонтувати вікна: “Скла немає. Склопакети коштують всі гроші світу. Плівка в дефіцит. Значна частина вікон закрита ДСП, деревом, гіпсокартоном”, — йдеться в повідомленні.
“Попри все, містяни не втрачають оптимізму. Жартуючи про “польові кухні” біля під’їздів. Хоча евакуація досі є єдиним шляхом виходу з гуманітарного пекла “Жданова”, — сказав Андрющенко.
- Маріуполь — місто-герой, у землі якого лише за 5 місяців війни поховали більш ніж 23 000 українців. Люди, що переживали разом з українськими захисниками російське вторгнення, застали найгероїчніші й водночас найтрагічніші моменти війни. Відсутність комунікацій, звʼязку, зелених коридорів, інтенсивні бомбардування, страти, братські могили, гуманітарна катастрофа, навмисна руйнація інфраструктури та житлових будинків — саме таким “рускім міром” забезпечили мирних маріупольців.
- Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових смертей цивільних українців. До сьогодні тіла маріупольців знаходять під уламками будівель, долі багатьох достеменно невідомі рідним. Повної картини звірств, що були й продовжує скоювати армія РФ у місті, описати неможливо. Так само, як і порахувати точну кількість загиблих.