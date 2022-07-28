На металургійному комбінаті імені Ілліча росіяни поновили практику розбирання завалів завдяки цивільним мешканцям, не розмінувавши територію.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Протягом двох тижнів міською адміністрацією підтверджено факт підриву на розтяжках 2 цивільних в Аглофабриці та 6 цивільних в ремонтному цеху.

Також окупанти під’єднали до електрики частину Східного Лівобережжя. За словами радника, кожне підключення наочно демонструє відсутність людей в місті: “Приватний сектор до електрики не підключено, окупаційна влада уникає навіть обіцянок щодо такого процесу”, — написав Андрющенко.

Попри обіцянки про ремонт квартир, містяни змушені самостійно ремонтувати вікна: “Скла немає. Склопакети коштують всі гроші світу. Плівка в дефіцит. Значна частина вікон закрита ДСП, деревом, гіпсокартоном”, — йдеться в повідомленні.

“Попри все, містяни не втрачають оптимізму. Жартуючи про “польові кухні” біля під’їздів. Хоча евакуація досі є єдиним шляхом виходу з гуманітарного пекла “Жданова”, — сказав Андрющенко.