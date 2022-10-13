Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, колаборанти, а саме працівники бюджетної сфери й сфери житлово-комунального господарства мають обов’язково здавати кров.

Федоров зауважив, що окупанти постійно розміщують оголошення про необхідність здачі донорської крові нібито для “породіль та онкохворих”.

Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами росіян, ліквідованих на Херсонському напрямку, і поранених з усього регіону бойових дій, стає зрозумілим для яких “хворих” потрібна кров.