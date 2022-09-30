Росіяни змушують працівників ЗАЕС підписувати контракти з «Росатомом» — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на Євгена Цимбалюка, представника України при міжнародних організаціях у Відні.
Зазначається, що на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 29 вересня він заявив, що “Росатом” відправив ще більше своїх представників до ЗАЕС, щоб забезпечити так звану “зміну власника” після незаконної анексії окупованої Росією території.
Представники “Росатому” зазначили, що Запорізька атомна електростанція “буде належати “Росатому”, тому протягом двох тижнів працівники мають написати заяву про перехід. У відповідь на це українська сторона закликає МАГАТЕ сказати тверде “ні”.
Зараз всі реактори Запорізької АЕС зупинені, а охолодження забезпечується завдяки підключенню до української електромережі.
- Польща, стурбована бойовими діями навколо Запорізької АЕС в Україні, роздала йодні таблетки регіональним пожежним службам, щоб вони їх передали населенню у разі радіоактивного опромінення.
- Вранці 27 вересня військові РФ поцілили десятьма ракетами С-300 в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у межах 77-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй триває робота над створенням зони безпеки навколо Запорізької АЕС.