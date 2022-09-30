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Росіяни змушують працівників ЗАЕС підписувати контракти з «Росатомом» — Bloomberg

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій АЕС підписувати контракти з "Росатомом", щоби вони могли й надалі працювати на станції.

П’ятниця, 30 вересня 2022, 23:21
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Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на Євгена Цимбалюка, представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Зазначається, що на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 29 вересня він заявив, що “Росатом” відправив ще більше своїх представників до ЗАЕС, щоб забезпечити так звану “зміну власника” після незаконної анексії окупованої Росією території.

Представники “Росатому” зазначили, що Запорізька атомна електростанція “буде належати “Росатому”, тому протягом двох тижнів працівники мають написати заяву про перехід. У відповідь на це українська сторона закликає МАГАТЕ сказати тверде “ні”.

Зараз всі реактори Запорізької АЕС зупинені, а охолодження забезпечується завдяки підключенню до української електромережі.

Теги: анексія, війна, ЗАЕС, окуповані території, Росатом, російська агресія, російсько-українська війна

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